Video Yaşam Konya’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Konya’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Konya’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
29.04.2021 | 11:04

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Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak yolu Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile caddede seyir halindeki D.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise yaralı olarak kurtuldu.

Öte yandan, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ara yoldan çıkan motosiklete ticari aracın çarpması ve bir kişinin havada savrulması yer alıyor.

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