Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
Uşak, Ankara ve Muğla'da şafak operasyonu: 17 gözaltı 09.11.2021 | 16:24
03:02
00:50
Vahap Seçer'den basına sansür 09.11.2021 | 15:36
00:23
Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı 09.11.2021 | 15:28
00:07
Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı 09.11.2021 | 15:19
02:44
02:12
Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 09.11.2021 | 14:50
01:31
Kamyon, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 3 yaralı 09.11.2021 | 13:50
03:00
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video 09.11.2021 | 13:48
03:59
Tartıştığı sevgilisini zorla arabaya bindirip şiddet uyguladı! | Video 09.11.2021 | 13:21
04:53
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış 09.11.2021 | 13:25
04:55
Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video 09.11.2021 | 11:45
06:20
Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı 09.11.2021 | 11:14
05:17
2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor! 09.11.2021 | 10:44
00:50
Antalya'da işyeri önündeki bıçaklama kamerada 09.11.2021 | 10:42
05:01
Ambalajsız keklerde ölümcül risk! | Video 09.11.2021 | 10:45
04:56
E-ticaret uygulamasına üye oldu; 75 bin lira dolandırıldı 09.11.2021 | 10:35
05:59
İstanbul'da makas atanlara 11 ayda 35 milyon lira ceza kesildi! 09.11.2021 | 10:27
17:53
04:40
Rize'de minibüsün çarptığı kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı 09.11.2021 | 10:11
Konya'nın Meram ilçesinde şarampole uçan belediye otobüsünde 17 kişi yaralandı.
Konya'da belediyeye ait yolcu otobüüsü şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 17 kişi yaralandı.
Meram ilçesindeki TOKİ konutlarından şehir merkezine gitmekte olan Emrah Eksik idaresindeki belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 17 kişiyi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.
Bölgede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.