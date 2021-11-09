Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde şarampole uçan belediye otobüsünde 17 kişi yaralandı.

Konya'da belediyeye ait yolcu otobüüsü şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 17 kişi yaralandı.



Meram ilçesindeki TOKİ konutlarından şehir merkezine gitmekte olan Emrah Eksik idaresindeki belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.



İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 17 kişiyi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Bölgede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.