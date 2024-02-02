Video Yaşam Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video

Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video

02.02.2024 | 12:56

Konya'da döktüğü böcek ilacı nedeniyle 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine 6 kişinin de zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan kiracı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz Pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Dün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAİREYİ İLAÇLAYAN KİRACI TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, böcek ilacını daireye döken kiracı A.E.A.'yı Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kiracı A.E.A., adliyeye sevk edildi. Burada A.E.A., çıkartıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, böcek ilacından etkilenen A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ederken, olayda hayatını kaybeden Ahmet Enes Temel'in annesi A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye daha sonra götürülen anneanne N.D.'nin ise kontrol ve tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yarın Meram ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02.02.2024 | 12:56
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02:03
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02.02.2024 | 12:56
Silahla vurdu, muhabire Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım dedi | Video 01:26
Silahla vurdu, muhabire "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" dedi | Video 02.02.2024 | 12:56
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video 02:33
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video 02.02.2024 | 12:06
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden mest eden görüntüler | Video 03:33
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nden mest eden görüntüler | Video 02.02.2024 | 11:49
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı | Video 01:59
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı | Video 02.02.2024 | 11:49
Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03:55
Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02.02.2024 | 11:35
Bursa’da hırsızların bu taktiği ’pes’ dedirtti! Aracın panelini değiştirdiler | Video 01:55
Bursa'da hırsızların bu taktiği 'pes' dedirtti! Aracın panelini değiştirdiler | Video 02.02.2024 | 10:54
Uyduda parazit var deyip çatıya çıktı, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı | Video 02:27
"Uyduda parazit var" deyip çatıya çıktı, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı | Video 02.02.2024 | 11:08
Kiloları nedeniyle eleştirilen diyetisyen konuştu | Video 02:54
Kiloları nedeniyle eleştirilen diyetisyen konuştu | Video 02.02.2024 | 10:54
Palalı Sabri’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 03:33
Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 02.02.2024 | 10:36
Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video 05:18
Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video 02.02.2024 | 09:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 04:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 02.02.2024 | 10:29
9 şiddetine dayanıklı çelikten yapılan hastane mart ayının sonunda teslim edilecek | Video 04:14
9 şiddetine dayanıklı çelikten yapılan hastane mart ayının sonunda teslim edilecek | Video 02.02.2024 | 09:57
Beytüşşebap’ta tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 06:36
Beytüşşebap'ta tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 09:57
Tunceli’ merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:58
Tunceli’ merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 02.02.2024 | 10:11
Beytüşşebap ilçesinde tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 06:36
Beytüşşebap ilçesinde tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 09:53
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı | Video 01:00
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı | Video 02.02.2024 | 09:37
Polisten Erzurum merkezli 20 ilde ’Sibergöz-20’ operasyonu | Video 02:31
Polisten Erzurum merkezli 20 ilde 'Sibergöz-20' operasyonu | Video 02.02.2024 | 09:33
Sarıyer’de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki çatıya sıçradı | Video 03:40
Sarıyer'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki çatıya sıçradı | Video 02.02.2024 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA