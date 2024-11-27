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Konya'da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada!

Konya'da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada!

27.11.2024 | 08:17

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, cadde ortasında husumetlisine ateş ederek ayağından yaraladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.P., daha önceden aralarında husumet bulunan ve cadde üzerinde yürüyen İ.K.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş etmeye başladı. Olay sırasında İ.K., park halindeki bir otomobilin önüne saklanarak kendisini mermilerden korumaya çalıştı. Dört el ateş edilirken, mermilerden bir tanesi İ.K.'nin sağ ayak topuğuna, diğerleri çevredeki iş yerlerinin cam ve kepenklerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İ.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli M.P., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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