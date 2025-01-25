Konya'da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Çöken binanın enkazı da günün ilk ışıklarıyla dron kamerasına yansıdı. Görüntülere bina enkazından dumanların yükseldiği dikkat çekiyor.