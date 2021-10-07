Video Yaşam Konya'da drift yapan sürücüler kamerada! Trafik magandalarına ceza yağdı...
Konya'da drift yapan sürücüler kamerada! Trafik magandalarına ceza yağdı...

Konya'da drift yapan sürücüler kamerada! Trafik magandalarına ceza yağdı...

07.10.2021 | 09:57

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Konya'da otomobiliyle drift yapan sürücü İ.Ş.'nin ehliyetine el konulurken, 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Aracı da trafikten men edildi.

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Konya'nın Karatay ilçesi Eski Sanayi Sitesinde İ.Ş., otomobiliyle cadde ortasında drift yaptı. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü İ.Ş.'nin ehliyetine 2 ay el koyup, 6 bin 700 lira para cezası uyguladı. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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