Konya'da genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu | Video 11.06.2024 | 08:46 Konya'da araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki 42 ** 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. Komşuları kendi araçları ile yaralı Funda K.'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.