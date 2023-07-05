Video Yaşam Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

05.07.2023 | 12:01

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 7. kilometresinde bulunan Gökhüyük Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yalçın (70) idaresindeki otomobil, Ali Osman Y. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan araç sürücüleri olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Recep Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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