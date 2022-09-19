Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle önlendi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek tekme, yumruk ve sopalarla kavgaya dönüşmesi üzerine yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekip otosundan inerek kavga edenlere müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince polis merkezinden takviye ekip talebinde bulundu. Takviye ekiplerin de gelmesiyle taraflar arasında kavga daha fazla büyümeden önlendi. Bu sırada kavgayı olay yerine gelerek aracından görüntülemeye başlayan gazetecileri fark eden taraflardan bazıları, çekim yapılmasına tepki gösterdi. "Ne çekiyon dayı, kapat kamerayı" sözleriyle gazeteciye hakaret eden kişilerden birisinin eline yerden taş alarak saldırı girişiminde bulunmak istemesi üzerine araya giren arkadaşları ile polis müdahale ederek engel oldu. Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen taraflar birbirinden şikayetçi olmaları nedeniyle polis merkezine götürüldü.