Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video
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KONYA'da bir şirkete ait 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çalan 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı ve parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)