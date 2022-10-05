Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video

KONYA'da bir şirkete ait 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çalan 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı ve parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 1 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki ve şüphelilerin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, 4 aracın Yaylapınar Mahallesi'ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğünü saptadı. Polis, iki mahallede çalışmasını yoğunlaştırdı. Çalınan araçlar her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu. Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler 25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç.'yi yakaladı.Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)