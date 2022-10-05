Video Yaşam Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video
Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video

Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video

05.10.2022 | 17:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video 00:50
Konya'da inanılmaz olay! 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar | Video 05.10.2022 | 17:04
Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video 01:28
Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın tamponunu parçaladı! O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 17:02
Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video 00:36
Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video 05.10.2022 | 16:51
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:46
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.10.2022 | 16:37
Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video 00:36
Genç kadın çılgına döndü, park halindeki araca taşla saldırıp camını kırdı | Video 05.10.2022 | 16:11
Ankara’da 37 yaş küçük eşini öldüren Muzaffer Çorap’ın evinden cephanelik çıktı | Video 01:15
Ankara'da 37 yaş küçük eşini öldüren Muzaffer Çorap’ın evinden cephanelik çıktı | Video 05.10.2022 | 16:11
Ataşehir’de hastanede pes dedirten görüntü! Yaşlı kadını ’böbreğini alacağız’ diyerek korkutup, yüzüne doğru para attılar | Video 02:48
Ataşehir’de hastanede pes dedirten görüntü! Yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup, yüzüne doğru para attılar | Video 05.10.2022 | 16:06
Uyuşturucu alışverişine narkotik baskını kamerada: 8 kilo eroin yakalandı | Video 00:59
Uyuşturucu alışverişine narkotik baskını kamerada: 8 kilo eroin yakalandı | Video 05.10.2022 | 16:08
Müge Anlı’da 3 yaşındaki Meryem’in ölümünde çarpıcı detaylar! Annesi döverek mi öldürdü? Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video 08:57
Müge Anlı’da 3 yaşındaki Meryem’in ölümünde çarpıcı detaylar! Annesi döverek mi öldürdü? Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video 05.10.2022 | 15:11
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:58
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 05.10.2022 | 14:51
Kadınları takip eden şüpheli yakalandı | Video 00:50
Kadınları takip eden şüpheli yakalandı | Video 05.10.2022 | 14:51
AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede | Video 02:51
AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede | Video 05.10.2022 | 14:49
Mağazadaki cüzdan hırsızlığı kamerada | Video 00:36
Mağazadaki cüzdan hırsızlığı kamerada | Video 05.10.2022 | 14:46
Çete üyelerinin darp ve dayak görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Çete üyelerinin darp ve dayak görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.10.2022 | 14:01
Kadın müdürden genç mühendise skandal sözler! Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum... | Video 06:37
Kadın müdürden genç mühendise skandal sözler! "Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum..." | Video 05.10.2022 | 12:58
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video 00:32
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 14:00
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 03:29
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 05.10.2022 | 12:54
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 01:02
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 05.10.2022 | 13:03
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 00:32
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 05.10.2022 | 12:33
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 00:30
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 05.10.2022 | 12:32

KONYA'da bir şirkete ait 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çalan 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı ve parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 1 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki ve şüphelilerin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, 4 aracın Yaylapınar Mahallesi'ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğünü saptadı. Polis, iki mahallede çalışmasını yoğunlaştırdı. Çalınan araçlar her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu. Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler 25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç.'yi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA