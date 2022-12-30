Konya'da kaçak lastik operasyonu | Video

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Konya’da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan tır lastiklerinin bulunduğu bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 34 adet gümrük kaçağı lastiğe el koydu.
CEP TELEFONU KAÇAKÇILARI DA EKİPLERDEN KAÇAMADI
Öte yandan, KOM ekipleri merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak araçta arama yaptı. Aramada 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 39 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.