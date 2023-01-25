Konya’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video
Konya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama yapılan ev ve iş yerlerinden çok sayıda kaçak tütün, tütün ürünleri ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde tespit ettikleri bir diğer iş yeri ve araçta yaptıkları aramalarda ise 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 68 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ekipler kaçak cep telefonlarına ve aksesuarlara el koyarken 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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