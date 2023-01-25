Konya’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 25.01.2023 | 14:59 Konya’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama yapılan ev ve iş yerlerinden çok sayıda kaçak tütün, tütün ürünleri ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Merkez Karatay ilçesinde kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 1 işyeri, 1 araç ve 1 evde polis ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalarda 70 bin 400 adet boş makaron, bin 800 paket doldurulmuş sigara, 26 kilogram kıyılmış tütün, 14 paket pipo tütünü, 8 kilogram nargile tütünü, 7 adet elektronik sigara, sigara üretiminde kullanılan 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde tespit ettikleri bir diğer iş yeri ve araçta yaptıkları aramalarda ise 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 68 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ekipler kaçak cep telefonlarına ve aksesuarlara el koyarken 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.