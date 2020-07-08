Video Yaşam Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video

Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video

Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video
08.07.2020 | 11:57

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Konya'da, sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, giydikleri kadın kıyafetleri sayesinde yakalandı.

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Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi. Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen şüpheli, Yeşilırmak'tan para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan diğer şüpheli ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler, şüphelileri bir süre kovaladı. Ancak şüpheliler mahalle içerisinde izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


AFGAN KADININ EVİNE ZORLA GİRDİLER
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karatay ilçe devriye ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü sokak üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu sırada bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli bir kişi, polislerin dikkatini çekti. Polis, kadın kıyafetli kişiyi durdurduğunda, olayın şüphelisi Burak K. (21) olduğunu gördü. Bu sırada apartmandan inen diğer şüpheli Suriye uyruklu Mhd Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çanta ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, girdikleri apartmanda kapısını çaldıkları Afgan uyruklu kadın Shahrbanu Ahmadı'yi (25) bıçak zoruyla eve soktukları ve kıyafetlerini vermesini istedikleri öğrenildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, paralar ise sahibine teslim edildi.

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