Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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