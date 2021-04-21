Konya’da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
00:52
03:03
Antalya'da böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler! 21.04.2021 | 15:03
00:23
03:02
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı 21.04.2021 | 15:03
04:11
Burdur'da suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nde yeni kısıtlamalar 21.04.2021 | 10:02
04:48
Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul Çamlıca Tepesi'nde! 21.04.2021 | 16:56
02:55
00:43
Kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı | Video 21.04.2021 | 16:55
05:06
İstanbul'daki bakıcı dehşeti davasında flaş gelişme: Silahtan sayıldı! 21.04.2021 | 15:23
03:22
Motosikletteki gençlerin kazası kamerada | Video 21.04.2021 | 16:17
03:13
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video 21.04.2021 | 16:17
00:21
Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı. Gasp anları kamerada | Video 21.04.2021 | 16:11
01:42
02:51
00:58
04:12
00:39
Yol kenarında kız kardeşini öldürmüştü, adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2021 | 14:31
01:28
Müge Anlı'nın 'kanun performansı' Instagram videosuna beğeni yağdı! 21.04.2021 | 13:39
Konya’da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, dün 13.46 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 410. Sokak'tan gelen kamyonet ile 413. Sokak'tan gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve minibüs savrularak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kavşağa hızla giren kamyonet ve minibüsün çarpıştıktan sonra savrularak devrilmesi yer alıyor.