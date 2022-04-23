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OTOMATİK OYNAT
02:55
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
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İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
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Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
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Son yolculuk karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
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Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
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Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
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Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19), ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere?ye otomobil çarptı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsa Shapıınov ise yaralandı. Zileli ile Dere?nin yakınlarındaki yaya üst geçidini de kullanmadıkları belirlendi.