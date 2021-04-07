Video Yaşam Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video

Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video

Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video
07.04.2021 | 11:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 00:47
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 07.04.2021 | 11:27
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! Fırtına bekleniyor! | Video 04:30
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video 07.04.2021 | 11:40
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada! Çarptığı otomobili böyle sürükledi 02:19
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada! Çarptığı otomobili böyle sürükledi 07.04.2021 | 10:40
Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi | Video 03:26
Doğumu yaklaşan kedi diş kliniğine gelerek adeta yardım istedi | Video 07.04.2021 | 11:16
Kocaeli emniyetinden beğeni toplayan paylaşım | Video 02:03
Kocaeli emniyetinden beğeni toplayan paylaşım | Video 07.04.2021 | 11:03
İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla böyle vurdu | Video 03:52
İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla böyle vurdu | Video 07.04.2021 | 10:50
Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video 02:50
Adana'da kapkaççının 2 kişiyi metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Video 07.04.2021 | 10:50
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada 07.04.2021 | 10:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Korku evinden dehşet görüntüleri Müge Anlı'da 07:51
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Korku evinden dehşet görüntüleri Müge Anlı'da 07.04.2021 | 10:20
İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye böyle takla attı | Video 04:09
İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye böyle takla attı | Video 07.04.2021 | 10:10
Balıkesir'de yağışlar barajları doldurdu | Video 02:59
Balıkesir'de yağışlar barajları doldurdu | Video 07.04.2021 | 09:49
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere gençlerden kalpleri ısıtan sürprizi kamerada 01:30
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere gençlerden kalpleri ısıtan sürprizi kamerada 07.04.2021 | 10:11
Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video 03:25
Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi | Video 07.04.2021 | 09:49
Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler... 02:05
Adana'da ikinci el cep telefonu dehşeti! Metrelerce böyle sürüklediler... 07.04.2021 | 10:11
Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu 05:30
Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu 07.04.2021 | 08:35
Karaman arkadaşlarıyla alkol alan kadın balkondan düştü 01:20
Karaman arkadaşlarıyla alkol alan kadın balkondan düştü 07.04.2021 | 08:35
Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video 02:26
Samsun'da ilginç anlar! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi | Video 07.04.2021 | 09:19
Samsun'da dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video 00:33
Samsun'da dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video 07.04.2021 | 09:24
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı 01:19
Adana'da otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü! 1 yaralı 07.04.2021 | 08:31
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti | Video 00:53
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti | Video 07.04.2021 | 08:26

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyette oldukları tespit edilen ruhsatsız 2 eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Denetimlerde 48 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesilirken, 2 iş yeri tekrar mühürlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden yapılan denetimde, eğlence mekanının daha önce mühürlendiği ve mührün bozularak faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, iş yerinde belgeleri olmadığı halde tütün tüketimine izin verildiği, canlı müzik ve alkol sunumu yapıldığı belirlenerek tutanak tutuldu. Eğlence mekanında bulunan 17 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten tutanak tanzim edildi. İş yeri sorumlusu olduğunu beyan eden Sefa K. ise nöbetçi savcıdan alınan talimatla 'mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' suçlarından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KENDİLERİNİ İÇERİYE KİLİTLEDİLER
Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında ise, yine merkez Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının faaliyette olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese sevk edilen polis ekiplerini gören eğlence mekanı çalışanları kapıyı içeriden kilitleyerek polislerden gizlenmek istedi. Bunun üzerine adrese takviye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde eğlence mekanının kapısı açıldıktan sonra içeriye girildi. Yapılan denetim ve aramada eğlence mekanının ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlendiği tespit edildi. Belgesiz alkol sunumu, canlı müzik ve izinsiz eleman çalıştırmaktan tutanak tutulurken, 31 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden ve maske takmamaktan idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu Sefa K.'ye de mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız eğlence mekanı ise Selçuklu Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA