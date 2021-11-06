Video Yaşam Konya'da komşularında helallik alan koca eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını başında vurdu
Konya'da komşularında helallik alan koca eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını başında vurdu

Konya'da komşularında helallik alan koca eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını başında vurdu

06.11.2021 | 09:24

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Konya'da dini nikahlı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü yakın arkadaşını alıkoyup işkence yaptıktan sonra bacaklarından göğsünden ve kafasından vurarak ağır yaralayan şahıs, görüntülü aradığı dini nikahlı eşini de 'sıra' sende diyerek tehdit etti. Şüpheli şahsın, kapı kapı dolaşıp komşularıyla vedalaşıp "helallik" aldıktan sonra arkadaşını vurduğu öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. (21), bir süre sonra kendisine soğuk davrandığını belirttiği dini nikahlı eşi B.B. (18) ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaların artması üzerine B.B., evinden ayrılıp babasının evine gitti. Yıldıray T., dini nikahlı eşinin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığından şüphelenerek, arkadaşını evinden alıp kendi evine götürdü.


"Burak'ı vurdum sıra sende"
Yıldıray T., darp ederek konuşturmak istediği arkadaşı Burak M.'ye sabahtan akşama kadar işkence yaptı. Akşam saatlerinde bayıltana kadar darp eden Yıldıray T., bu sırada dışarıya çıkarak kapı kapı dolaşıp komşularına "Hakkınızı helal" edin dedikten sonra eve tekrar dönüp arkadaşı Burak M.'yi bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vurdu. Öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak M.'ye de "Sen de hakkını helal" dediği öne sürülen Yıldıray T., daha sonra görüntülü olarak dini nikahlı eşini arayarak, "Burak'ı vurdum sıra sende" diyerek tehditler savurup olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Evde yapılan incelemede hayatta olduğu anlaşılan Burak M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Namus davası" diyerek cevap verdi
Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Yıldıray T.'yi yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şahsın gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, şüpheli şahsı kendi mahallesi olan Sedirler Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yıldıray T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "namus davası" diyerek kendini savundu. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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