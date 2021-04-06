Video Yaşam Konya'da korku dolu anlar! Alev alev yandılar... Otomobil, motosiklet, kameriye!

Konya'da korku dolu anlar! Alev alev yandılar... Otomobil, motosiklet, kameriye!

Konya'da korku dolu anlar! Alev alev yandılar... Otomobil, motosiklet, kameriye!
06.04.2021 | 08:35

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Konya'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Konya'nın Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı.


Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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