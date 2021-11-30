Konya'da kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı | Video

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Konya'da Ereğli- Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde görüş mesafesi 1 metreye kadar düşen kum fırtınası oluştu. O anlarda sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Konya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde gece saatlerinde başlayan rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerinden saatteki hızının da 100 kilometreye kadar esmesi bekleniyor.
Ereğli ilçesinde yaklaşık saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli- Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde görüş mesafesi 1 metreyi kadar düşen kum fırtınası oluştu. Ulaşım durma noktasına gelirken, ilerleyen süreçte kum fırtınası kısa süre sonra etkisini azalttı.