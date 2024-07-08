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Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada

Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada

08.07.2024 | 14:07

Konya'nın Kulu ilçesinde marketten yaptığı alışveriş sonrası evine giden kadına geri manevra yapan otomobilin çarpması kameraya yansıdı.

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Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Camii karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. (34) isimli kadın, marketten alışveriş yaptıktan sonra ellerinde poşetlerle giderken, eğilerek poşetleri yere koydu ve tekrar alıp doğrulduğu esnada geri manevra yapan otomobil çarptı. Kadın otomobilin çarpması sonucu yere düştükten sonra doğrularak kaldırıma oturdu. Otomobilinden inen araç sürücüsü ve çevreden vatandaşlar kadının yanına gelirken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Çarpma anı ve sonrasında yaşanan telaş ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.T. isimli kadın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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