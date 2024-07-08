Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Konya'nın Kulu ilçesinde marketten yaptığı alışveriş sonrası evine giden kadına geri manevra yapan otomobilin çarpması kameraya yansıdı.
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