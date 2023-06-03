Video Yaşam Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

03.06.2023 | 10:57

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Hüyük kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.B.(41) yönetimindeki minibüs, yoldan çıkarak Yenidoğan alt geçidine düştü. Alt geçidin istinat duvarına çarpan minibüsün ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan, sıkıştığı yerden çıkarılan Cumali Gezici'nin(43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazazedelerin toptancılık yaptığı ve Hüyük ilçesine çilek almaya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02:20
Hatay’da 14 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 11:24
Konya’da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:57
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 01:36
Şarjda ısınıp patlayan telefon evi savaş alanına çevirdi! | Video 03.06.2023 | 10:55
Pendik’te drift yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 20 bin 778 TL ceza! | Video 00:21
Pendik’te drift yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 20 bin 778 TL ceza! | Video 03.06.2023 | 10:23
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 02:13
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:19
Adana’da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 02:16
Adana'da 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 03.06.2023 | 10:13
Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 01:31
Otomobilin çarpıp kaçtığı motokurye yaralandı | Video 03.06.2023 | 10:09
Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:56
Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 03.06.2023 | 09:28
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:45
İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 03.06.2023 | 09:23
Beykoz’da freni boşalan otobüs bir evin bahçesine düştü | Video 08:18
Beykoz'da freni boşalan otobüs bir evin bahçesine düştü | Video 03.06.2023 | 09:13
Bağdat Caddesi’nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı | Video 04:33
Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı | Video 03.06.2023 | 09:13
Diyarbakır’da Mayıs ayında 63 narkotik operasyonu: 29 kişi tutuklandı | Video 04:49
Diyarbakır’da Mayıs ayında 63 narkotik operasyonu: 29 kişi tutuklandı | Video 02.06.2023 | 16:33
Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında | Video 04:12
Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında | Video 02.06.2023 | 16:39
Oyalanır gibi yaparak, bakır kabloları çaldı | Video 00:55
Oyalanır gibi yaparak, bakır kabloları çaldı | Video 02.06.2023 | 16:19
Hamzabeyli’de 19 ton kaçak çay ele geçirildi | Video 00:44
Hamzabeyli'de 19 ton kaçak çay ele geçirildi | Video 02.06.2023 | 16:17
Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 23 bin 770 kök haşhaş ele geçirildi | Video 00:58
Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 23 bin 770 kök haşhaş ele geçirildi | Video 02.06.2023 | 16:15
Ölüm onu sokakta yürürken buldu | Video 00:25
Ölüm onu sokakta yürürken buldu | Video 02.06.2023 | 15:00
Tomruk yüklü kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü | Video 03:39
Tomruk yüklü kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü | Video 02.06.2023 | 14:51
İzmir’de şaka gibi olay! Yolda yürürken boynuna kablo düştü | Video 02:45
İzmir'de şaka gibi olay! Yolda yürürken boynuna kablo düştü | Video 02.06.2023 | 15:00
İstanbul’da yoldan çekil kavgası kamerada! Aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü | Video 01:19
İstanbul'da "yoldan çekil" kavgası kamerada! Aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü | Video 02.06.2023 | 15:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA