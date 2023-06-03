Konya'da minibüs alt geçide düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.06.2023 | 10:57 Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Hüyük kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.B.(41) yönetimindeki minibüs, yoldan çıkarak Yenidoğan alt geçidine düştü. Alt geçidin istinat duvarına çarpan minibüsün ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan, sıkıştığı yerden çıkarılan Cumali Gezici'nin(43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazazedelerin toptancılık yaptığı ve Hüyük ilçesine çilek almaya gittikleri öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.