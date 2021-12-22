Video Yaşam Konya'da "Öldüreceğim" dediği annesinin evine geldi, polise silah çekti
Konya'da

Konya'da "Öldüreceğim" dediği annesinin evine geldi, polise silah çekti

22.12.2021 | 14:42

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Konya'da, "Geliyorum, sizi öldüreceğim" dediği annesinin evine uzaklaştırma kararına rağmen giden Musa Ö. (30), kapının önünde tabancasını doğrulttuğu polis ekiplerince gözaltına alındı. 8 suç kaydı da olan Musa Ö., adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde meydana geldi. 'Tehdit' ve 'şiddet' nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.'yü arayıp, "Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim" dedi. F.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, evin önünde önlem alıp, Musa Ö.'yü bekledi. Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Ö., ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Ö.'yü etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı. Gözaltına alınan Musa Ö., ifadesi için polis merkezine götürdü. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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