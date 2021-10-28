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Konya'da otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak

Konya'da otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak

28.10.2021 | 13:20

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Konya'da maske takmadığı için indirildiği belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binerek tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) yaralayan Adem Sarıtaş (38), tutuklandı. Recep Ceylan'ın bacağına saplanan kurşun çekirdeği ise bugün yapılacak ameliyatla çıkartılacak.

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Olay, 25 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine indirilirken otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.


YAYLA EVİNDE YAKALANDI
Adem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Dudağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip panikle kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.


Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi. Sarıtaş, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Hastanede tedavisi devam eden Ceylan'ın bugün bacağına saplanan mermi çekirdiği yapılacak ameliyatla çıkartılacak. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, "Bacağıma saplanan kurşun çıkarılacak. Şu an için sağlık durumum iyi" dedi.

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