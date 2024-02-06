Video Yaşam Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

06.02.2024 | 12:22

KONYA'da durdurulan otomobilin motor kısmında hava filtresinde bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Evli çift gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada da 41 bin 260 uyuşturucu hap bulundu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada otomobilin motor kısmındaki hava filtresine saklanmış bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Ahmet S. ile yanındaki eşi Ayşe S., gözaltına alındı. Polis, çiftin Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinde de arama yaptı. Evin farklı yerlerine konulmuş 41 bin 260 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 52 fişek, 3 döner bıçağı, 1 satır ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçundan adliyeye sevk edilen çift, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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