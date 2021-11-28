Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 28.11.2021 | 08:50
01:01
02:44
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 28.11.2021 | 08:34
02:28
Konya'da polisten “şok” uygulama | Video 28.11.2021 | 08:34
00:12
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
00:16
01:12
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi 27.11.2021 | 13:23
00:21
Antalya'da drift yaparken polise yakalanan talihsiz sürücü kamerada 27.11.2021 | 13:24
03:49
02:13
02:39
İstanbul Esenyurt’ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası 27.11.2021 | 12:27
05:24
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla Tersanesi'nde yangın! Olay yerinde ilk görüntüler 27.11.2021 | 12:27
02:13
02:19
Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 27.11.2021 | 11:10
01:26
Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 27.11.2021 | 10:08
01:00
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada 27.11.2021 | 10:08
07:27
02:40
Antalya'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 27.11.2021 | 09:54
00:15
SON DAKİKA: Van'da 3,9'luk deprem anı kamerada! 27.11.2021 | 09:48
00:27
Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı 27.11.2021 | 09:09
Konya'da polis ekipleri kent merkezi genelinde "şok" trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 500 araç ve sürücü kontrol edilirken, 26 sürücüye idari işlem yapıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirerek huzur şehri algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde 20 farkı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Birçok ekip ve yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama üç aşamalı olarak yapıldı. Ekipler ilk olarak şehrin kalabalık noktalarında daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek kontrol edildi. Daha sonra Meram ilçesinde yapılan uygulamada 300 araç durdurularak ekipler tarafından tek tek arandı. Polis ekiplerinin son olarak Selçuklu ilçesinde yaptığı uygulamada araçlar durdurularak sürücülerin alkol muayeneleri yapıldı.
Uygulamalar kapsamında yaklaşık 800 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 50 sürücüye "Ehliyetsiz araç kullanma", "Dur ihtarına uymama", "Muayenesiz araç kullanma", "Karayolları trafik kanuna göre aykırı ışık ve aksesuar ve abartı egzoz" ile "Çevreye rahatsızlık verme" gibi suçlardan idari para cezası yazıldı. Öte yandan, 2 araç trafikten men edildi.