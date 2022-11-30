Video Yaşam Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video

Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video

30.11.2022 | 11:36

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Konya'da, işçi servis minibüsünün aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve başka bir servis minibüsüyle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Aslım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bekir U. idaresindeki servis minibüsü, önce aynı yönde seyir halinde olan Hasan O. idaresindeki otomobille ardından sanayi sitesinden caddeye çıkmak isteyen Gökhan T. yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki servis aracı sürücüsü ile minibüslerde bulunan 12 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulunarak, takip mesafesine uyulması, aşırı hız yapılmaması, araçlarda bulunan sis farlarının kullanılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

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