Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video

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Konya'da, işçi servis minibüsünün aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve başka bir servis minibüsüyle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, özellikle sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulunarak, takip mesafesine uyulması, aşırı hız yapılmaması, araçlarda bulunan sis farlarının kullanılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini hatırlattı.