Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video 03.06.2024 | 08:47 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.