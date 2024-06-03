Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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