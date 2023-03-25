Video Yaşam Konya'da silah üretimi yapan ikamete operasyon: Evi silah fabrikasına çevirdiler | Video
Konya'da silah üretimi yapan ikamete operasyon: Evi silah fabrikasına çevirdiler | Video

Konya'da silah üretimi yapan ikamete operasyon: Evi silah fabrikasına çevirdiler | Video

25.03.2023 | 11:24

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin silah üretimi yapılan bir ikamete düzenlediği operasyonda birçok ruhsatsız silah ve silah parçasına el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Beyşehir ilçesinde bir ikamette silah üretimi ve üretilen silahların buradan piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda adeta fabrikaya çevrilmiş evde 13 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 10 adet kısa pompalı tüfek, bin 289 adet av tüfeği parçası, 4 adet tüfek imalatı için kullanılan el aleti ele geçirildi. Ruhsatsız silah ve silah parçalarına el koyan polis ekipleri olayla ilgili ikametteki 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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