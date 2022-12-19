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Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 19.12.2022 | 12:18
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Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 19.12.2022 | 12:46
02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
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Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
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Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
02:56
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DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 19.12.2022 | 12:44
01:58
Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 19.12.2022 | 12:44
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Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 19.12.2022 | 12:51
10:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 19.12.2022 | 12:24
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01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 11:39
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Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 19.12.2022 | 10:41
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.12.2022 | 10:48
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Konya’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.