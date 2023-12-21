Video Yaşam Konya'da sokak ortasında çatışma kamerada | Video
Konya'da sokak ortasında çatışma kamerada | Video

Konya'da sokak ortasında çatışma kamerada | Video

21.12.2023 | 08:52

Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grubun aralarında iş yeri kurşunlanması nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaşması üzerine tüfeklerle ateş açıldı. Karşı tarafın yanlarında bulunan tabancalarla karşılık vermesi üzerine sokak üzerinde çatışma çıktı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

Yaralananın olmadığı olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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