Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada | Video

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, borçlu olduğu şahsı alacağını vereceğini öne sürüp evinin önüne çağırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş ederek öldüren katil zanlısının, cinayeti eşinin gözü önünde işlediği ortaya çıktı. Cinayet anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE İŞLENEN CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan, sokak ortasında yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çevrede bulunan site ve binalardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamerası kayıtlarında cinayet anının görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, cinayet zanlısının borçlu olduğu kişiyi elindeki tüfekle vurma anı ve sonrasında yaşanan arbede anları yer alıyor. Görüntünün devamında, kocasına ateş açılması sonrasında araçta bulunan Musa Yaman'ın eşinin de koşarak araçtan inip zanlıya engel olmaya çalıştığı yer alıyor. Av tüfeğiyle ateş açılması ve sonrasında yaşanan arbedenin ardından Musa Yaman'ın yere yığılmasıyla katil zanlısının, aracın yanına giderek yere düşen peruğunu tekrar başına koyduğu görülüyor.