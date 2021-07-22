Video Yaşam Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı

Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı

Konya'da tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 14 yaralı
22.07.2021 | 11:36

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Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa?dan Ereğli ilçesinin Kutören Mahallesi'ne giden Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ereğli yolunun 35?inci kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi?ne kaldırılan yaralılardan Ethem Dağtekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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