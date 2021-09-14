Video Yaşam Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı
14.09.2021 | 17:04

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Konya'da tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

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Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçede, "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı. Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, alacak-verecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 10 hardisk ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

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