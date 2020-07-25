Konya'da tencere kavgası sosyal medyada tepkilere neden oldu... İki kadın indirime giren tencere için böyle kavga etti! | Video
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Konya'da bir markette iki kadın arasında yaşanan tencere kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. İndirime giren bir tencereyi almak için kavga eden kadınlardan biri üzerine kapandığı tencereyi vermemek için uzun süre direndi. Diğer müşteriler tarafından "Abla bir tencere için böyle birbirinize vurmaya değer mi?" şeklinde uyarılan kadınlar uyarılara kulak asmadı. Polisin gelmesiyle sona eren kavga marketteki diğer müşteriler tarafından kaydedildi.