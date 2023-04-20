Konya’da toplamda 566 yıl hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı | Video
Konya’da polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkarılan ve toplamda 566 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
TOPLAMDA 566 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Tatlıcak Mahallesinde kendisini polis olarak tanıtıp insanların değerli eşyalarını gasp eden ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Horasan (39) düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Kasten öldürme, silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan kesinleşmiş toplamda 566 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 118 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 118 şahıstan 67'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.
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