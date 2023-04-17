Video Yaşam Konya'da trafiğe açık caddede drift atan otomobilin sürücüsü kısa sürede yakalandı | Video
Konya'da trafiğe açık caddede drift atan otomobilin sürücüsü kısa sürede yakalandı | Video

Konya'da trafiğe açık caddede drift atan otomobilin sürücüsü kısa sürede yakalandı | Video

17.04.2023 | 12:37

Konya'da trafiğe açık cadde üzerindeki kavşak etrafında drift atan sürücü, trafik polisleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına idari işlem yapılırken, bin 82 lira ceza yazıldı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde trafiğe açık cadde üzerinde bulunan kavşakta sürücü B.M.'nin 42 COR 16 plakalı otomobili ile dritf attığı anlar bir arkadaşı tarafından görüntülendi, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsünün trafiğe açık cadde üzerindeki kavşak etrafında drift attığı ve bu sırada kavşağa giren bir araca çarpmamak için son anda durduğu görülüyor. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde drift atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden araç kısa sürede tespit edilerek sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün, sosyal medyada paylaşmak üzere drift atıp video çektiklerini ifade ettiği öğrenildi. Araç sürücüsü B.M.'ye "Tehlike şekilde şerit değiştirmek, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek ve saygısızca araç kullanmaktan" suçundan bin 823 lira idari para cezası uygulanarak, sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

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