Video Yaşam Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

24.10.2021 | 12:05

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Konya’da iki farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde Tatlıcak Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 kilo 180 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 127 bin 580 TL suç unsuru para ele geçirilerek el konuldu.

Polis ekipleri, Beyhekim Mahallesi'nde de 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şahısların üzerinde yapılan aramada 7 paket halinde satışa hazır toplam 11.1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü iki farklı operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçundan gözaltına alınan 6 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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