Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Konya’da iki farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde Tatlıcak Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 kilo 180 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve 127 bin 580 TL suç unsuru para ele geçirilerek el konuldu.Polis ekipleri, Beyhekim Mahallesi'nde de 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şahısların üzerinde yapılan aramada 7 paket halinde satışa hazır toplam 11.1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü iki farklı operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçundan gözaltına alınan 6 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.