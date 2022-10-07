Video Yaşam Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

07.10.2022 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:48
Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 10:42
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 00:44
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 10:15
Ankara’da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 00:47
Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 01:31
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video 07.10.2022 | 10:10
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 05:35
Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.10.2022 | 09:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 05:24
Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 01:13
Kar maskeli kişiler akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi: 2 yaralı | Video 07.10.2022 | 08:41
Adana’da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 01:44
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 00:07
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 02:03
Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
Gaziosmanpaşa’da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 02:27
Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 06.10.2022 | 17:14
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 00:50
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 06.10.2022 | 16:47
Müge Anlı’da araştırılan Meryem Çiğdem’in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.. | Video 44:54
Müge Anlı'da araştırılan Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.." | Video 06.10.2022 | 16:50
Aydın Çine’de trafik kazası: 1 ölü | Video 01:15
Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.10.2022 | 16:04
Ataşehir’de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Eğlence amaçlı çektik | Video 02:48
Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video 06.10.2022 | 15:25
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 01:01
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 06.10.2022 | 15:18
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 01:29
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00

Konya'da polisle uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan 2 araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlardaki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Konya'da ele geçirilen miktar ve değer bakımından en yüksek rakam olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu batağına çekmek isteyen zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Kökünü Kurutma" parolasıyla çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, kent merkezine giriş ve çıkış noktalarında yapılan yol uygulamasında 2 araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan 2 aracın sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Öncü ve arttı vaziyette kaçan araçlar yaşanan kovalamacanın ardından kontrollü bir şekilde durduruldu. Araçlarda bulunan İbrahim Direk, İsmail Direk, Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

KONYA'DA YAKALANAN EN YÜKSEK UYUŞTURUCU HAP MİKTARI
Kovalamaca sonucu durdurulan 2 araç incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Alex' ile araçlarda yapılan aramada, araçların çeşitli bölmelerine zulalanmış paketler halinde 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların miktar ve değer bakımından Konya'da yakalanan en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan İbrahim Direk, İsmail Direk, Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA