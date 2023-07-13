Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı | Video

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, zehir tacirliği suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu çerçevede Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Polisleri eşliğinde yapılan operasyonda, koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. 3 merkez ilçe ve 12 dış ilçede gerçekleşen şafak operasyonunda, toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 24 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların gizlendikleri ikametlerde yapılan aramalarda: 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 41 adet fişek ve bir miktar eroin maddesi, uyuşturucu hap maddesi ve bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bir diğer saha çalışmalarında şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenlendi. Hassas burunlu narkotik köpeği Gill ile bir çekici ve bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonlarda zulalanmış vaziyette sevkiyata hazır yaklaşık 4 kilogram eroin maddesi, 4 kilograma yakın skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.