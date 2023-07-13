Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı | Video
Konya'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
SAHA ARAŞTIRMALARI NETİCESİNDE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bir diğer saha çalışmalarında şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenlendi. Hassas burunlu narkotik köpeği Gill ile bir çekici ve bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonlarda zulalanmış vaziyette sevkiyata hazır yaklaşık 4 kilogram eroin maddesi, 4 kilograma yakın skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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