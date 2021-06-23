Video Yaşam Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video

Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video

Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video
23.06.2021 | 01:30

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