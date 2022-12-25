Video Yaşam Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video

Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video

25.12.2022 | 09:13

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Konya’nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.Y.İ. idaresindeki Astor firmasına ait 63 AAF 413 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaçlık alana devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 40 yolcunun bulunduğu otobüste, sürücü ile yedek şoförün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsteki diğer yolcular da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Otobüsün Şanlıurfa'dan Bursa'ya gittiği belirtildi. Polis ekipleri karayolunda tedbir alırken, itfaiye ve kurtarma ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı.

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