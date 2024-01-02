Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı | Video
Konya'da polis ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞAHIS YAKALANDI
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 şahıs yakalandığı öğrenildi.
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