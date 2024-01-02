Video Yaşam Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı | Video
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı | Video

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı | Video

02.01.2024 | 10:57

Konya'da polis ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri il merkezinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 25 parça haline yaklaşık 15 kilogram esrar, 122 gram metamfetamin, 783 adet uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 ayrı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞAHIS YAKALANDI
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 şahıs yakalandığı öğrenildi.

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