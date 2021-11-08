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OTOMATİK OYNAT
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Fethiye’de otomobil kanala uçtu | Video 09.11.2021 | 01:31
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Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı | Video 08.11.2021 | 23:29
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Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi! | Video 08.11.2021 | 22:28
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Yüksekova’da yarım ay mest etti | Video 08.11.2021 | 22:14
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Konya'daki deprem, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.11.2021 | 22:09
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Uyuşturucu baskınında tarihi eser de bulundu 08.11.2021 | 16:59
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Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı 08.11.2021 | 16:59
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Ailesine kızdı tüfekle kendisini eve kilitledi 08.11.2021 | 16:05
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Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı | Video 08.11.2021 | 16:26
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Trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı | Video 08.11.2021 | 16:26
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Şehidin mezarına yapılan çirkin saldırının zanlısı tutuklandı | Video 08.11.2021 | 16:26
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Borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü! 56 yaşında arkadaş katili oldu | Video 08.11.2021 | 16:27
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Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu 08.11.2021 | 15:45
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Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video 08.11.2021 | 15:53
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Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 08.11.2021 | 15:16
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, bir restoranın güvenlik kameralarınca kaydedildi.