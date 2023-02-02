Kopan elektrik kablosu park halindeki araçların önünde bomba gibi patladı | Video 02.02.2023 | 15:27 Başakşehir’de kopan elektrik kablosu park halindeki araçların önüne düşerek yanmaya başladı. Zaman zaman bomba gibi patlayan kablo vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken araç sahipleri ise araçlarını bulundukları yerden kaçırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde kısa devre yapan elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süre sonra kabloların kopmasına neden oldu. Koparak park halindeki araçların önüne düşen bir kablo hem yandı hem de zaman zaman patladı. Patlama ve yanma anları vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, görüntülerde park halindeki araç sahiplerinin araçlarını kaçırdığı anlarda görüldü.