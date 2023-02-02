Kopan elektrik kablosu park halindeki araçların önünde bomba gibi patladı | Video
Başakşehir’de kopan elektrik kablosu park halindeki araçların önüne düşerek yanmaya başladı. Zaman zaman bomba gibi patlayan kablo vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken araç sahipleri ise araçlarını bulundukları yerden kaçırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
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