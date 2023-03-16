Video Yaşam Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video
Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video

Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video

16.03.2023 | 11:36

Kırıkkale'de köpeğe çarpan otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 260 metre sürüklendiği kazada aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale Kalecik Karayolu üzerindeki Kargınalçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (30) idaresindeki otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpması neticesinde yaklaşık 260 metre sürüklenerek takla attı. Şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 1', çocuk, 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolculardan R.K. (60), N.K. (58), E.K. (29) ve N.K. (2) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan R.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralı da Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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