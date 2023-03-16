Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video
Kırıkkale'de köpeğe çarpan otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 260 metre sürüklendiği kazada aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan R.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralı da Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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