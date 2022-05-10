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OTOMATİK OYNAT
01:45
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Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
03:29
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
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Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
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Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
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Metrodaki sigara kavgasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.05.2022 | 16:36
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Kağıthane'de uçaksavar fişeği ve 21 tabanca ele geçirildi | Video 09.05.2022 | 16:14
02:09
Dev orkinos balığı, ölü olarak kıyıya vurdu! | Video 09.05.2022 | 16:30
00:55
Kuşadası'nda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 09.05.2022 | 15:48
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Köpeklerden kaçarken düştü, dalağı parçalandı | Video 09.05.2022 | 15:04
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Şişli’de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı | Video 09.05.2022 | 15:02
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Adıyaman'da, evden 70 bin lira hırsızlığa 3 gözaltı | Video 09.05.2022 | 14:27
01:59
Başkentte zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 09.05.2022 | 14:07
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Tavşanlı'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı | Video 09.05.2022 | 14:07
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.