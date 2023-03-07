Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı | Video
Elazığ’da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan M.K ve F.Ç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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