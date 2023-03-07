Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı | Video 07.03.2023 | 14:58 Elazığ’da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Karakoçan ilçesi Sarıcan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki otomobilin önüne seyir halindeyken köpek çıktı.Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan M.K ve F.Ç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.