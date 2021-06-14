Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video

Sarıyer Kilyos’ta süratli giden bir sürücü, o sırada yolda bulunan bir köpeğe çarpıp kaçtı. Köpek ağır yaralanırken, otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sarıyer Kilyos'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır çevre sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda ilerleyen köpeğe çarpan sürücü umursamadan olay yerinden uzaklaşırken, ismi 'tiger' olan köpek ağır yaralandı.

3 yıldır köpekle ilgilenen Başak Hanım, " İki gece önce sokakta beslediğim köpeğimize son hızla araba çarptı. Hayvanın şu an kırıkları var klinikte. Bu şekilde bir çok hayvanı kaybettik. Burası sosyal tesisler, buraya yazları engelli vatandaşlar geliyor ve bu yol vatandaşlar içinde büyük tehlike arz ediyor. Çoluk çocuk arkada park var ve bu insanlar hiç durmuyor. Köpek 3 yıldır bizimleydi. Gece 00.00'da üstelik yasak saatinde buradan geçiyor. Son hızla vurup durmadan yoluna devam ediyor. Bu yolda birçok kedi köpek ezildi. Ricamız özellikle Plaj yolunda bir şeyler yapılsın, kazalar yaşanmasın" şeklinde konuştu. Öte yandan otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.