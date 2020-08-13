Köpeğe inanılmaz işkence! Bunu yapan insan olamaz! | Video
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Sosyal medyaya yansıyan bir köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti. Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi bir de balkon duvarına çarpıyor.
Sosyal medyaya yansıyan bir köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti. Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi bir de balkon duvarına çarpıyor.
KÖPEĞE İŞKENCE DAKİKALARCA SÜRDÜ
Dakikalarca süren işkence sonrasında köpeğin durumunun ne olduğu bilinmezken, kadın hakkında nasıl bir işlem yapıldığı henüz bilinmiyor. Küçük köpeğe yapılan işkenceye dair görüntüye sosyal medyadan hâlâ tepki yağıyor.